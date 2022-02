Gravina chiede: “Dateci subito il 100% della capienza”

Difficile che possa essere modificato il decreto, ma la Federcalcio vuole accelerare

Proprio nelle ore in cui diventano operativi i nuovi limiti del 75% all'aperto e del 60% al chiuso, scrive Valerio Piccioni su La Gazzetta dello Sportche potrebbero scattare già per il prossimo weekend di campionato, Gabriele Gravina va in forcing sull'aumento della capienza e scrive al Ministro della Salute e al Cts: torniamo alla capienza massima, non ha senso aspettare. Difficile che possa essere modificato il decreto, la Federcalcio vuole accelerare. Erano state ipotizzate due date: il weekend di Serie A del 20 marzo e la partita con la Macedonia del Nord che si giocherà il 24 a Palermo.