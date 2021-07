Grand’Italia: è finale. Non ci fermiamo più

Magia di Chiesa, pari di Morata che poi sbaglia nella serie finale. Domenica sfideremo l’Inghilterra o la Danimarca

"Ballo, ballo, ballo capolavoro! Che cosa c’è, che cosa c’è, che cosa c’è...". C’è che l’Italia è in finale all’Europeo! Eliminata la Spagna ai rigori, per una Nazionale che porta sull’anima le cicatrici di mille dischetti, scrive Luigi Garlando su La Gazzetta dello Sport. Ha restituito alla Spagna quelli del 2008. Decisive le parate di un grande Donnarumma e il penalty di Jorginho. Gli azzurri si sono scaldati sulla musica di Raffaella Carrà, omaggio all’amatissima regina del tuca tuca, poi hanno lottato come leoni contro i re del tiqui taca. Oggi la squadra di Roberto Mancini conoscerà i propri avversari di domenica a Wembley. Inghilterra? Danimarca? Nel marzo 2020, quando scoppiò il Covid e saltò l’amichevole Inghilterra-Italia, gli inglesi illuminarono l’arco di Wembley di tricolore e scrissero: "Separati, ma insieme. Forza Italia!". Domenica a Wembley, forse torneremo insieme. Di sicuro gli azzurri rappresenteranno l’Italia che in questi anni ha sofferto e si è rialzata.