Gotti non fa nessuna rivoluzione ma ritrova Makengo e punta su Beto

Sarà un'Udinese diversa rispetto a quella che ha affrontato il Napoli, ma non ci saranno stravolgimenti

Quella di stasera all’Olimpico sarà un’Udinese diversa rispetto a quella che ha incontrato il Napoli, ma non ci saranno stravolgimenti, scrive Nicola Angeli su La Gazzetta dello Sport. Non è nello stile di Luca Gotti fare tanti cambi da una partita all’altra, anche se l’ultima gara non è stata soddisfacente. Il tecnico dei friulani sa che una serie consistente di bocciature non farebbe bene all’umore del gruppo e non sarebbe nemmeno corretta visto la forza che sa esprimere in questo periodo la formazione di Spalletti. In difesa ci sarà un avvicendamento. Il candidato principale ad accomodarsi in panchina è Rodrigo Becao, per sostituirlo le alternative sono Seba De Maio e Nehuen Perez. L’argentino è quotato meno perché fino a questo momento non ha giocato nemmeno un minuto ufficiale. In mezzo è in previsione il rientro dal primo minuto di Jean Victor Makengo, in avanti buone chance di titolarità le ha il centravanti Beto, anche lui rientrato solo nella ripresa negli ultimi due match.