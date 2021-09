Gol e leadership: il nuovo Pellegrini si è preso la Roma

Lorenzo a un passo dal rinnovo: "Adesso possiamo vincere". E tra i centrocampisti in Europa nessuno colpisce come lui

Da raccattapalle che consumava con gli occhi Francesco Totti e le sue gesta, Pellegrini sta prendendo il testimone di capitano che può fare la storia della Roma. Fino a pochi mesi fa le narrazioni su di lui spaziavano dal "non sa battere le punizioni" al "segna poco", e così via. A dicembre scorso si sfogava contro i leoni da tastiera che avevano insultato lui e la sua Veronica, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. L'ultimo episodio negativo riguarda l'Europeo saltato per un infortunio last minute. Dall'arrivo di Mourinho è cambiato tutto. "Se avessi tre Pellegrini giocherebbero tutti e tre" ha detto lo Special One, che si è esposto in prima persona sulla questione rinnovo: "Mi ha detto che firmerà tra pochi giorni".