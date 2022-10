Gol, assist e leadership: Dybala prepara un’altra notte di Joya

Ormai è chiaro per tutti che c’è una Roma con Dybala e una senza. Se non bastassero le parole, a raccontarlo ci sono i 5 gol stagionali che finora l’argentino ha portato a casa. Tutti non banali, a cominciare da quello contro l’Hjk Helsinki proprio in Europa League. Mourinho in quella partita contro i non titanici finlandesi aveva pensato di tenerlo in panchina per farlo rifiatare, ma visto che alla fine del primo tempo la squadra giallorossa, nonostante fosse in superiorità, non riusciva a sbloccare il risultato, l’allenatore portoghese nella ripresa era stato costretto a metterlo in campo. Risultato: dopo una manciata di secondo l’attaccante argentino aveva già indirizzato la partita con un gran gol. Proprio per questo lo Special One stasera chiederà gli straordinari alla Joya, pensando magari di farlo riposare domenica prossima in campionato contro il Lecce. La gestione di Paulo Dybala, d’altronde, corre davvero il rischio di indirizzare tutta la stagione della Roma, e su ogni fronte. Fatto salvo tutto quello che potrà succedere in vista del Mondiale, è logico che tutto lo staff giallorosso cercherà di evitare in tutti i modi che Paulo ricada nei problemi muscolari degli anni juventini. Ma stasera contro il Betis Siviglia è vietato sbagliare. Ed è per questo che la Roma ha bisogno davvero di un carico di Joya.