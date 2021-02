Gli spagnoli d’assalto: Pedro torna, conferma per Mayoral

Per uno spagnolo che torna ce n’è un altro che prova a tenersi stretto il suo posto, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Almeno per domenica, almeno per questa sfida contro l’Udinese.

Già, proprio quella squadra contro la quale Pedro ha segnato il suo primo gol con la maglia della Roma e Borja Mayoral vuole centrare il suo decimo. “Sono qui per vincere, possiamo prenderci l’Europa League” ha detto ieri a Roma Tv l’Ex Chelsea.

E ne avrebbe di motivazioni anche El Shaarawy, che contro i friulani ha già esultato 5 volte (di più solo contro il Chievo, 7). Stephan domenica tornerà a vestire la maglia della Roma in modo ufficiale dopo oltre un anno e mezzo, seppur partirà inevitabilmente dalla panchina.

Nel frattempo una buona notizia arriva dalla Germania, dove sembra che il Lipsia voglia riscattare Justin Kluivert per 12-13 milioni di euro…