Gli spaccapartite: i principi dell’1-0 che fanno subito svoltare le gare

Abraham secondo in questa speciale classifica, se sblocca il match la Roma vince quasi sempre

Tammy Abraham risulta decisivo per i giallorossi anche in questa statistica, come riporta La Gazzetta dello Sport. Contributo prezioso quello dato dal primo gol di ogni partita: statisticamente in Serie A chi segna per primo vince il match nei due terzi delle occasioni. E alcuni attaccanti sembrano essere specializzati nel rompere gli equilibri. In cima alla classifica dei calciatori che spaccano le partite c'è Giovanni Simeone, che ha aperto il tabellino per ben 6 volte in questo campionato. A quota cinque altre tre grandi attaccanti: Tammy Abraham della Roma, Victor Osimhen del Napoli e Dusan Vlahovic della Juventus. In assoluto è l'Inter - con una partita in meno - la squadra ad essere passata in vantaggio per prima nel maggior numero di casi (17). Seguono Napoli, Milan e Juventus (16), con la Roma (14) in quarta posizione in questo speciale conteggio.