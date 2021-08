Gli ex Gervinho e Peres sulla strada di Mourinho

In Conference League ai playoff la Roma sfiderà il Trabzonspor

Toccherà ai turchi del Trabzonspor affrontare la Roma nel playoff di Conference League in programma il 19 e 26 agosto, con la partita d’andata in programma a Trebisonda (sulle coste del Mar Nero) e quella di ritorno prevista invece allo stadio Olimpico. Dopo il 3-3 dell’andata, ieri i turchi hanno pareggiato ancora (1-1) in casa del Molde, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. E sarà una sfida particolare quella contro i turchi, visto che nella squadra allenata da Avci ci sono tante vecchie conoscenze del calcio italiano. Ad iniziare proprio dai due ex giallorossi Gervinho e Bruno Peres, con l’ex terzino brasiliano che ieri si è concesso anche il lusso di segnare un rigore (il secondo della serie) alla Jorginho. Ma nella squadra turca gioca anche l’ex napoletano Marek Hamsik e Andreas Cornelius.