Gli azzurri a Leo: “Vieni a Londra assieme a noi”. E Spina ci prova

Barella e Chiesa: “Cercheremo di renderlo orgoglioso in altri modi e festeggiare insieme a lui"

Spinazzola il sorriso non l’ha perso neppure stavolta, nonostante il terribile infortunio al tendine d’Achille, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport .

Oggi il terzino sarà operato dal prof. Orava in Finlandia. Superata la burocrazia anti-Covid Spinazzola e la moglie, accompagnati dal Dottor Manara, si sono specchiati persino nello sconcerto di un addetto all’aeroporto che ha sussurrato: “Ci sono rimasto malissimo", ricevendo dal giallorosso un sorriso e una frase serena: “Andiamo avanti".

Un gruppo granitico quello del ct Mancini che viene dimostrato anche da Barella e Chiesa: “Cercheremo di renderlo orgoglioso in altri modi e festeggiare insieme a lui". Se tutto andrà come deve andare già domani sera Spinazzola, che accusa un dolore tutto sommato modesto al tendine rotto, potrebbe tornare in Italia e tifare gli Azzurri dalla TV.