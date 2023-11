Gli affari di Pinto non hanno avvicinato la Champions

"Il calcio è una cosa semplice", diceva Cruijff ai suoi devoti. In nome di questo antico mantra, tanti tifosi della Roma provano a spiegare il triste presente con equivalenze efficaci. Fatta eccezione per Lukaku, quali degli arrivi sarebbero stati titolari un anno fa? Il malandato Sanches può insidiare Cristante? Kristensen è più forte di Karsdorp? Ndicka meglio di Ibanez? Paredes più efficace di Matic? Aouar più utile di Pellegrini? E Azmoun supera Belotti? Per ora la risposta la dà la classifica: 8 punti in meno e, col derby alle porte, la Lazio davanti, nonostante abbia ricavi e stipendi più bassi.