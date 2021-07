Giuseppe Rossi: “Ora Zaniolo deve essere forte di testa”

Pepito: "Dopo questo tipo di infortuni la forza mentale è ciò che fa la differenza"

Chi ha passato un percorso straziante come quello di Nicolò Zaniolo è Giuseppe Rossi. Come ci si rialza da un doppio ko al ginocchio? "Io non ho mai perso di vista i miei sogni. Niente poteva distrarmi, anche un infortunio serio come un ginocchio. Sapevo che bisognava lavorare duro per tornare come prima e così ho fatto. Non ho mai avuto paura del lavoro perché sapevo che ogni sforzo era per realizzare i miei sogni" dice Pepito intervistato da Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Adesso conta più la testa, la fiducia o il coraggio? "La forza mentale è ciò che fa la differenza. Quanta voglia abbia uno per affrontare la giornata sapendo che c’è ancora tanta strada da fare. Accettando che anche i minimi miglioramenti sono grandi soddisfazioni. Quanto riesci ad allenare la mente, la strada del recupero è più facile". Quanto può essere importante Zaniolo per la Roma di Mourinho"Porta entusiasmo alla tifoseria ed al calcio italiano. Saremo tutti contenti di vederlo in campo presto. Mourinho gli darà il tempo giusto per tornare al top".