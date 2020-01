Giugliano, rientro con gol: la Roma passeggia a Bari

Sette punti in più rispetto al girone d’andata dello scorso anno, un gruppo che dopo il k.o. contro la Juventus non si è abbattuto e, anzi, è ripartito quasi meglio di prima, il rientro (con gol) di Manuela Giugliano, la quinta rete di Thomas, sempre più concreta, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Non poteva iniziare meglio il 2020 della Roma femminile che ieri si è imposta 3-0 sul campo della Pink Bari. Rispetto alla Coppa, dove le ragazze di Bavagnoli avevano sofferto a lungo, ieri la Roma ha subito messo in chiaro le cose: è passata in vantaggio al 5’ con un diagonale di Bonfantini, ha raddoppiato al 10’ con un missile da fuori di Manuela Giugliano (al rientro dopo l’infortunio al ginocchio) e ha chiuso i conti nella ripresa con Thomas.

Una gara mai in discussione, con il punteggio che sarebbe potuto essere più rotondo. Il prossimo appuntamento lunedì 20 alle 12.30 in casa del Milan sarà di quelli difficilissimi, ma la Roma ci arriva con il giusto carico di fiducia. E con una Ekroth in più: ieri nessun esordio per l’ex juventina, ma nel girone di ritorno la sua esperienza sarà molto utile. Anche perché dopo il Milan ci sarà la Fiorentina.

“Arriviamo a queste partite bene mentalmente, siamo consapevoli di potercela giocare tantissimo – ammette Bavagnoli -. Milan, Fiorentina e Juventus sono molto forti e non sarà facile, ma sappiamo di poter provare a vendere cara la pelle e mettere in difficoltà le prime della classe“.