Giugliano contro la super Juve: “Il mio sogno di bambina”

Ha scritto su Instagram che “Roma-Juventus è la partita che ogni bambina sogna di giocare”. Manuela Giugliano, che della bimba forse ha soltanto l’aspetto, visto il fisico minuto e il viso acqua e sapone, come le sue compagne, aspetta la sfida alle bianconere in casa fin dal giorno del sorteggio del calendario, scrive ‘La Gazzetta Sportiva’. La sorte non è stata benevola, perché il tempo promette pioggia e il Tre Fontane è scoperto. Come se non bastasse, alle 12.30 c’è la partita delle ragazze e alle 15 all’Olimpico ci sono i maschi con il Brescia: non il massimo, per chi cercherà di vedere entrambi i match. “Ma noi siamo sicuri che il pubblico ci sarà, sarà l’arma in più e ci renderà più forti”, le parole di Giugliano. Finora Manuela, fiore all’occhiello del mercato della Roma, è andata bene, ma può dare ancora di più, considerando quanto, a 22 anni, sia considerata presente e futuro, del centrocampo azzurro. “Con la Florentia abbiamo sbagliato l’approccio. Domani sappiamo chi avremo di fronte, la Juve è una squadra vincente, con calciatrici importanti, ma noi cercheremo di fare il nostro gioco. Coach Bavagnoli mi chiede di guidare la squadra, che è la cosa che mi viene meglio, ma mi chiede anche di divertirmi, una cosa importante”.