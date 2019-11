Giovedì in campo dal 1′ Fazio, Florenzi e Perotti

C’è un dato che evidenzia la qualità del girone di Europa League della Roma e cioè il felice momento di tutte e quattro le partecipanti. Roma a parte, il Borussia Mönchengladbach ha vinto in casa del Leverkusen issandosi solitario in vetta alla Bundesliga, il Wolfsberg ha passeggiato per 4-0 in casa dello Sturm Gra e il Basaksehir ha pareggiato per 0-0 in casa della capolista Alanyaspor, restando a -3 dalla vetta. Insomma, staccare il pass per la fase a eliminazione diretta non sarà facile, scrive Andrea Pugliese su “La Gazzetta dello Sport”. Ma la Roma vuole andare ad ipotecare il passaggio del turno proprio in Germania, giovedì prossimo, in casa del Borussia. Riprendendosi magari ciò che gli è stato tolto all’andata.

Al centro della difesa ritornerà Fazio, mentre a destra dovrebbe finalmente ritrovare spazio Florenzi, che viene da ben quattro partite in cui non è mai stato scelto tra gli undici titolari. Davanti, poi, possibile spazio dal via per Diego Perotti. Da capire poi chi sarà l’altro esterno, molto probabilmente Kluivert, con la possibilità però in corsa di dare minuti importanti anche a Under, che Fonseca vuole riportare al top il prima possibile.