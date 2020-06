Giovani, tecnici, duttili: Fonseca entusiasta della mediana deluxe

Chissà che Cristante non possa fare il percorso inverso di Gianluca Mancini, spostato dalla difesa al centrocampo. Il tecnico ha provato Bryan qualche volta nella difesa a tre. Salvo sorprese con la Sampdoria la Roma ripartirà dalle sue certezze e cioè dal 4-2-3-1, scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport”.

Oltre a Cristante, e a Pellegrini e Mkhitaryan che giocano più avanti, Fonseca ha a disposizione anche Veretout, Diawara e Villar. Lo spagnolo sta scalando posizioni: ha la personalità che piace a Fonseca e non ha paura di giocare il pallone. Il futuro è dalla sua. Di Diawara invece il tecnico portoghese ha potuto misurare i progressi sul campo dopo la scelta di non operarsi al ginocchio optando per una terapia conservativa.

I quattro mediani hanno un’età media di 25 anni e garantiscono alla Roma quel giusto mix di copertura e realizzazione di gioco che serve a Fonseca per non scoprire la difesa e dare una mano a Dzeko e ai trequartisti. Contro la Sampdoria dovrebbero partire Veretout e Cristante. Attenzione ai diffidati (Pellegrini, Dzeko, Kluivert, Santon e lo stesso Veretout).