Giovani leader. Da Bove a Fagioli, i nuovi mediani adesso aiutano anche con i gol

Gli Under 21 sempre più protagonisti. Il romanista decisivo in Europa, per Esposito prima rete in A, Rovella cresce a Monza

A poco più di un mese da un Europeo che da troppo tempo (2004) non si colora d’azzurro, il motore dell’Under 21 ha cominciato a lucidare i pistoni, scrive Alex Frosio su La Gazzetta dello Sport. I centrocampisti di Paolo Nicolato sono sempre più protagonisti nel campionato di Serie A e l’ultimo weekend lungo (coppe comprese) è stato la dimostrazione più evidente del momento di forma in grande crescita. Come? Sotto forma di gol. Giovedì Edoardo Bove ha segnato la rete decisiva della Roma nell’andata di semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, probabilmente la marcatura più importante della stagione per un azzurrino. Sabato Salvatore Esposito ha scelto una vittima di lusso – il Milan semifinalista di Champions League – per il proprio battesimo del gol, su punizione, regalando allo Spezia nuove speranze salvezza. Domenica Nicolò Fagioli ha aperto lo score per la Juve contro la Cremonese, terzo gol personale per quello che almeno in A è il miglior marcatore tra gli azzurrini. E a contorno si sono registrate le (solite) grandi prestazioni di chi - per esperienza e numero di presenze - guida il motore Under, cioè Samuele Ricci e Nicolò Rovella: il torinista ha diretto le operazioni nel successo esterno sul Verona, il monzese si è regalato con i compagni un’altra vittoria prestigiosa, stavolta contro il Napoli scudettato. I ragazzi ci sono, giocano, segnano. E ci sarebbe pure Sandro Tonali, leader tecnico ed emotivo del Milan, che aveva iniziato il biennio dell’Under 21 da capitano e poi è salito meritoriamente al piano superiore, come aveva fatto nel ciclo precedente Locatelli.