Giorni caldi per Reynolds. Sarà il terzino il primo colpo?

Questa settimana di Natale potrebbe essere importante non solo per la partita di mercoledì contro il Cagliari, ma anche in preparazione del mercato di gennaio, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Nel corso della scorsa settimana, infatti, la Roma ha presentato un’offerta ufficiale di 7,5 milioni di euro agli americani dell’Fc Dallas per Bryan Reynolds, terzino destro di 19 anni (è un classe 2001). La comunicazione è stata fatta direttamente dalla Major League Soccer, come da prassi per la lega statunitense. Il giocatore interessa anche a Milan e Juventus (ma su di lui ci sono anche due club francesi, il Lione e il il Marsiglia). La trattativa per la Roma la sta portando avanti direttamente Ryan Friedkin, anche in virtù di alcuni rapporti privilegiati con la dirigenza dell’Fc Dallas. Potrebbe essere Bryan Reynolds il primo colpo del mercato di gennaio.