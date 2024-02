Giordano: “Losi grande uomo, sarà immortale”

C’era la sua gente, i tifosi, gli amici, le istituzioni e anche qualche avversario, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Tutti lì per tributargli l’ultimo saluto. E poi ex giocatori, tra cui Bruno Giordano, uno che martedì non era certo lì per caso alla chiesa San Paola Romana, alla Balduina. No, Bruno c’era perché lo legava un rapporto speciale con Giacomino Losi, che lui ha sempre chiamato affettuosamente Mino. Al di là del tifo, della passione, e dell’appartenenza. Stavolta Roma e Lazio non c’entrano. O forse anche sì, ma in modo diverso. Perché il calcio spesso sa anche unire, invece che dividere.