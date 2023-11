Gioco io e…altri 10. Da Cristante a Magnani, un campionato da indispensabili

Ci vuole un fisico bestiale. Perché per giocare sempre non basta avere la totale fiducia dell’allenatore, ma anche una condizione atletica sempre al top, scrive Matteo Pierelli su La Gazzetta dello Sport. Non un aspetto da sottovalutare visti i problemi che, soprattutto le big, stanno avendo con l’infermeria. Sono tredici gli indispensabili della Serie A, i giocatori di movimento (esclusi quindi i portieri) che fino a questo momento, dopo dieci giornate, sono sempre rimasti in campo. Gli stacanovisti della Serie A sono tutti difensori o centrocampisti. Il primatista assoluto è Bryan Cristante che arriva a 1.005 minuti, frutto soprattutto delle tante porzioni di gara oltre il 90’ delle Roma. Il centrocampista giallorosso, per José Mourinho, è imprescindibile, e il tecnico portoghese non ha mai nascosto la stima che nutre nei suoi confronti. "Non mi piace parlare individualmente dei giocatori, ma ora Cristante ci dà di più: ha avuto un’evoluzione fantastica, nella velocità di esecuzione" ha detto qualche tempo fa Mou. Merito soprattutto della versatilità che qualche volta lo ha portato ad agire pure in difesa. Difesa dove Giangiacomo Magnani è una colonna del Verona di Marco Baroni: con i recuperi fino è arrivato a quota 1.000 minuti giocati. Un'eternità. C’è poi una coppia che al Genoa non viene mai scissa, nel senso che loro ci sono sempre: quella composta dal romeno Radu Dragusin e dal danese Morten Frendrup. Intoccabili Tornando fra le grandi, anche il Napoli ha un giocatore che praticamente è intoccabile. Si tratta di Giovanni Di Lorenzo che può vantare anche un record: da quanto è arrivato in azzurro (2019-2020) è il giocatore di movimento con il più alto minutaggio del campionato (13.240). Più o meno la stessa situazione che troviamo anche a Udine, dove Andrea Sottil è stato rimpiazzato settimana scorsa da Gabriele Cioffi. Anche qui, non si prescinde da una coppia: Jaka Bijol e Nehuen Perez non si toccano. Così come a Lecce, dove le fondamenta sono costruite su Marin Pongracic, il decimo giocatore di movimento più impiegato in Serie A considerando anche i recuperi. Subito sotto troviamo il cagliaritano Antoine Makoumbou: ha perso solo gli ultimi minuti della sfida col Milan, altrimenti sarebbe entrato nella top ten.