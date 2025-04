Gioca Manfredonia: “La Roma sta meglio ma con Castellanos sarà un’altra Lazio”

Qualche laziale le rinfaccia mai il suo trascorso romanista? "Certo, succede ancora oggi, quando qualcuno mi incontra per strada e mi chiede come ha fatto un laziale a giocare per la Roma. È normale, nella Lazio sono stato 14 anni".

Ex Lazio ed ex Juventus, come ha fatto a farsi apprezzare dai tifosi giallorossi? "Con le prestazioni, se giochi bene poi non ti dice più niente nessuno. Ma è stato difficilissimo. Ho cercato di isolarmi e di non cedere alle pressioni".