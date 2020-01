Ginocchio ko, Diawara spera. Il rientro già a febbraio?

Almeno per ora la decisione di Amadou Diawara di non voler provare a scongiurare l’operazione si sta rivelando corretta, come riporta Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Il centrocampista della Roma, infortunatosi al menisco del ginocchio sinistro contro la Juventus, d’accordo con la società, dopo un primo consulto a Villa Stuart ne ha chiesto un altro, al professor Cerulli, e poi ha scelto la terapia conservativa al posto dell’operazione. La Roma, ascoltati tutti i pareri, lo ha supportato e consigliato e la strategia per adesso si sta rivelando corretta. Non è, però, ancora del tutto scongiurata l’ipotesi di finire sotto i ferri per la seconda volta in stagione (la prima ad ottobre, sempre allo stesso ginocchio). La prossima settimana, dopo almeno dieci giorni di terapie, Diawara verrà di nuovo visitato dal professor Cerulli e, dopo un test in campo, sarà presa un’ulteriore decisione. Quella finale.

Se la terapia conservativa continuasse a dare i risultati sperati e messi in mostra in questa prima settimana, Diawara potrebbe tornare in gruppo a metà febbraio, per poi rientrare a disposizione per la partita contro il Gent del 20 febbraio. Altrimenti, se si dovesse operare, appuntamento almeno a fine marzo. Un’ipotesi che a Trigoria tutti vorrebbero evitare perché Diawara, da novembre fino al momento dell’infortunio, è stato un punto fermo della Roma di Fonseca e la sua crescita avveniva partita dopo partita.