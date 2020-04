Gilardino: “Dzeko uno degli attaccanti più forti in circolazione”

Il tecnico della Pro Vercelli Alberto Gilardino, in passato giocatore di molte squadre in Serie A come Milan e Fiorentina, intervistato da La Gazzetta dello Sport ha parlato anche della Roma e in particolare di Edin Dzeko. “E’ uno degli attaccanti più completi in circolazione. Destro, sinistro, fortissimo di testa, costruisce. Magari non segnerebbe tantissimo ma la manovra ne gioverebbe (alla Pro Vercelli, ndr)”.

Che calcio sarà dopo la pandemia?

“Andrà recuperato terreno dal punto di vista psicologico, i giocatori dovranno riabituarsi a tutto quello che fino a 60 giorni fa era normale. Ci riusciremo, gli stadi torneranno pieni”.