Giannini: “Se Sanches sta bene il salto di qualità è assicurato”

L'ex capitano: "Ho l’impressione che in squadra ci sia molto assortimento, con due giocatori per ruolo in ogni posizione e con giocatori che consentono anche di fare variazioni nel sistema di gioco"

In attesa del portoghese, come ha visto i primi passi in giallorosso del nuovo arrivo Aouar? "Mi pare si sia mosso bene e abbia un bel piede. Ho l’impressione che in squadra ci sia molto assortimento, con due giocatori per ruolo in ogni posizione e con giocatori che consentono anche di fare variazioni nel sistema di gioco. Matic e Cristante, d’altronde, assicurano esperienza e solidità, Bove ha corsa e poi la qualità che hanno Pellegrini e Aouar è di primo livello".