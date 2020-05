Giallorossi beata gioventù: tra le big nessuno come loro

E’ tutto merito di Zaniolo e Kluivert. Nel fare un’analisi sommaria verrebbe da dire così. E magari lo è anche. Sta di fatto che tra le big del campionato italiano (e cioè le prime sei dell’attuale classifica) la Roma è la squadra che di più crede nei giovani, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

A testimoniarlo è stato uno studio del Cies, che ha preso in considerazione tutti i minuti giocati dai giocatori Under 21 (fino all’ultimo giorno prima del compimento dei 22 anni) di 93 leghe mondiali, analizzando in totale i minutaggi di 1293 squadre.

In Italia difficile che si punti massicciamente sui giovanissimi, si cerca sempre il giusto compendio tra freschezza ed esperienza. Così a svettare c’è il Genoa con il 19,2%, poi Milan 15,5%, Bologna 14,9%, Sassuolo 12,2% e appunto la Roma, quinta a pari merito con la Fiorentina (per entrambe 11,1%). Ovviamente molto hanno influito i minutaggi complessivi di Kluivert e Zaniolo, rispettivamente al 7° e 9° posto nella classifica dei giallorossi più utilizzati, con 1977 minuti giocati dall’olandese e 1741 dall’azzurro, ma la percentuale sarebbe stata anche più alta senza l’infortunio di Zaniolo e magari la Roma sarebbe finita anche sul podio (un contributo lo hanno dato anche Villar e Carles Perez). Di certo, però, c’è che delle prime sei in classifica nessuna ha dato così tanti minuti ai giovanissimi: la Juventus capolista è ferma a 7,9%, la Lazio seconda addirittura solo 0,4% (poco più su l’Atalanta, 0,9%), mentre Inter e Napoli si attestano a 5,3% e 2,8%. Insomma, la Roma nei giovani ci crede. E i numeri stanno lì a dimostrarlo.