Giallorosse sempre più scatenate: 4 gol al Verona

Non si ferma più la Roma femminile di Betty Bavagnoli. Dopo i 4 gol all’Empoli della scorsa settimana, ieri le giallorosse con lo stesso identico risultato si sono imposte in trasferta in casa del Verona, scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport”. A segno, dopo neppure 5’, capitan Bartoli: la rete della numero 13 ha dato il via ad una partita praticamente senza storia, dominata anche grazie ai gol di Giugliano, che cresce gara dopo gara, Bonfantini e Thestrup. “Abbiamo fatto una partita ottima, ma dobbiamo essere ancora più convinte” le parole di Bavagnoli. Appuntamento mercoledì al Tre Fontane per la Roma per un’amichevole contro il Napoli, utile a mantenere concentrazione e condizione visto che il prossimo fine settimana ci sarà la Supercoppa e il campionato sarà fermo. Alla ripresa, nel primo week end di novembre, arriverà il Sassuolo.