Giallorosse ko col Wolfsburg ma vedono ancora i quarti

Stavolta non è bastato il cuore della Roma femminile a colmare il divario tecnico con il Wolfsburg, scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport. La sfida di Women’s Champions League dell’Aok Stadion si è conclusa per 4-2 in favore delle tedesche. A fare la differenza sono state la classe dell’islandese Jonsdottir e il micidiale uno-due incassato dalle giallorosse ad inizio ripresa. Un peccato per la squadra di Spugna, che aveva iniziato bene il match: "Abbiamo fatto quello che dovevamo – le parole del tecnico a fine partita – in questi match quando commetti qualche piccolo errore, alcune giocatrici non ti perdonano. Forse il risultato non è giusto, ma ci sta".