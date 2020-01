Giallorosse derubate negli spogliatoi dell’Onesti

Non è stato fortunato l’inizio dell’anno per la Roma femminile di Betty Bavagnoli. Ieri, mentre le ragazze erano impegnate al centro Giulio Onesti all’Acqua Acetosa, dove si allenano, hanno subìto un furto, scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport”. Non ingente il valore del bottino, anche se alle calciatrici negli spogliatoi sono state rubate delle pochette con cosmetici, qualche soldo e, in alcuni casi, smartphone. La Polizia sta indagando per risalire agli autori del furto.