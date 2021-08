Giallo stipendi per il Raja Casablanca. Ma domani si gioca

Gli organizzatori hanno tranquillizzato la Roma: l'amichevole si farà

Diecimila biglietti già venduti e un piccolo giallo, adesso risolto. O almeno così sembra. Domani sera ci sarà il debutto allo stadio Olimpico della Roma di Mourinho in amichevole contro il Raja Casablanca (ore 20.45) ma, secondo i media marocchini, la partita sarebbe a rischio perché i giocatori del Raja sarebbero in sciopero per il mancato pagamento degli stipendi, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Gli organizzatori, però, avrebbero tranquillizzato la Roma.