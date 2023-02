Giallini: “Mourinho non si discute. Spero in un’altra vittoria in Europa”

Le parole dell'attore: "Un trofeo in più porterebbe felicità. Ecco, io vorrei vincere un po’ di più"

Marco Giallini, attore e grande tifoso romanista, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Oltre a parlare della sua nuova serie 'Dinner Club', non potevano mancare delle domande sulla sua squadra del cuore.

Vogliamo parlare della Roma? "Parliamone, sapete quanto sono tifoso. Io finora sono soddisfatto. Ma spero che dall’Europa possa arrivare ancora un’altra vittoria. Un trofeo in più porterebbe felicità. Ecco, io vorrei vincere un po’ di più"

L’allenatore-personaggio Mourinho le piace? "Certo che mi piace. Non si discute".

I calciatori invece?Chi, finora l’ha entusiasmata di più? "Io ho sempre amato i piedi buoni, la classe e quindi davanti a Dybala che posso dire. Ho grande ammirazione per quello che stanno facendo Lorenzo Pellegrini, Matic, un altro che ha due piedi pazzeschi, e lo stesso Smalling che è un difensore che mi piace perché pure lui ha i piedi buoni. Sono molto contento per il rientro in campo dell’olandese Wijnaldum che è stato davvero molto sfortunato".

Un top non c’è? "Certo che c’è: voglio spendere qualche parola in più per Stephan El Shaarawy perché questo attaccante italiano è una piacevole riscoperta. Sta facendo davvero molto bene, ha talento puro e tanta classe. Ed è una gran persona che merita la giusta considerazione".

A proposito di talento, crede che quella di Zaniolo, di lasciare Roma e la Roma per ripartire dalla Turchia, per provare a rilanciarsi sia la scelta migliore? "Troppo difficile giudicare ed emettere giudizi. Quel che è successo lo sanno soltanto lui e la Roma e poche altre fidatissime persone. Io non ci capisco molto ovviamente di questa vicenda e per questo motivo non posso biasimarlo. Anche se spero che in Turchia gli vada tutto bene".