Ghini: “Totti capisce di calcio come pochi altri”

"Il calcio di oggi non può essere solo finanza, plusvalenze e bilanci, c’è bisogno anche di un’emozione partecipativa. E Francesco Totti resta sempre la nostra bandiera, io mi sento onorato di aver visto dal vivo tutti i suoi 25 anni da calciatore con la Roma" dice l'attore Massimo Ghini intervistato da La Gazzetta dello Sport. Secondo lei questa volta che avventura sarebbe? "Francesco capisce di calciatori come pochi altri al mondo. Uno come lui ci può dare una mano a scoprire ragazzi giovani di talento, senza andare sempre a spendere tanti milioni di euro. Ha occhio, i giocatori li vede prima. Guardate anche Volpato, ci ha puntato su e non ha sbagliato". Con Mourinho, in caso, che rapporto sarebbe? "Detto che so che si stimano a vicenda, è come nel cinema: quando due attori bravi si incontrano è difficile che litighino, perché sanno di avere talento e vogliono condividerlo. Mou sarebbe il comandante, Totti gli potrebbe dare una mano sotto tanti aspetti. Ed essendo la nostra bandiera, creerebbe ancora più empatia con l’ambiente".