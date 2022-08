Ghini: “Non vedo la polemica, Mourinho è un genio”

L'attore e tifoso romanista: "Abbiamo una squadra forte, ma c’è anche molta consapevolezza che le cose vanno fatte passo per passo, un po’ alla volta"

"Ho letto della polemica tra Mourinho e Sarri ma, oggettivamente, non capisco proprio dove sia la polemica. Quel genio di allenatore che la Roma ha in panchina ha detto la verità: la Lazio ha speso 39 milioni, la Roma no. - dice l'attore e tifoso romanista Massimo Ghini su La Gazzetta dello Sport - Ne ha spesi 7 e queste non sono chiacchiere, ma dati di fatto. Ora, io non conosco i giocatori presi della Lazio, e lo dico con il massimo rispetto, ma conosco bene quelli della Roma e penso che siano molto forti.

Tutta gente di valore internazionale. Ma, come Mou, vorrei mantenere discrezione. Entusiasmo sì, ma piedi per terra. Quindi complimenti alla Lazio per la campagna acquisti da 39 milioni, ma io penso alla Roma che oggi gioca contro la Salernitana. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare con gente brava e che offre le giuste garanzie. Io credo che, grazie al lavoro della società e dell’allenatore, stiamo cambiando l’atteggiamento generale, ma d’altronde lui è lo Special One, mica uno trovato per caso. Gli altri pensano spesso a noi in questo periodo, mi fa piacere, ma noi dobbiamo continuare a pensare soltanto a noi stessi.

Anche perché è vero che c’è attesa e c’è entusiasmo, ma io mi ricordo che in passato davvero, con i miei amici, parlavamo di scudetto ad agosto. Stavolta è diverso: perché è vero che abbiamo una squadra forte, ma c’è anche molta consapevolezza che le cose vanno fatte passo per passo, un po’ alla volta. Poi è vero che noi abbiamo vinto un trofeo qualche mese fa e altri erano a guardare davanti alla tv, ma non per questo dobbiamo perdere il senso della realtà. Quindi calma, tranquillità e affidiamoci a quello che fa, e dice, Mourinho".