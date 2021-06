Ghini: “Bello ricordare lo scudetto, ma ora il futuro”

L'attore: "Felice per l'arrivo di Mourinho ma gli va fatta la squadra. Perché i giocatori sono importanti"

L'attore, di fede romanista, preferisce concentrarsi su quello che sarà, non su quello che è stato. "Non voglio sbilanciarmi dopo l'arrivo di Mourinho, voglio stare rilassato e sereno, senza pensare a cosa potrebbe succedere con un allenatore così in panchina. Però una cosa va detta. Gli va fatta la squadra. Perché i giocatori sono importanti. Le premesse sono buone, ottime, poi si sa poco perché i Friedkin fanno tutto con riservatezza. Anche voi giornalisti sapete poco (ride, ndr) e quindi non sappiamo cosa aspettarci. Siamo in un misto tra curiosità e speranza, in ogni caso non vediamo l’ora di ricominciare a sognare. E questa data di oggi ce lo ricorda". Si aspetta grandi colpi sul mercato? "In teoria no, penso che certi giocatori non siano alla nostra portata, economicamente dico. Ma poi penso che abbiamo preso Mourinho e allora sogno pure io. L’importante è che arrivino calciatori richiesti dall’allenatore e adatti alle sue caratteristiche, poi se sono fenomeni meglio...".