Genoa, Nicola dà la scossa: “Squadra e tifosi, ora stiamo uniti”

Tre parole: “Voglia, orgoglio, dedizione“. Si riparte da qui: dal lungo, appassionato monologo di Davide Nicola per introdurre quello che da oggi deve segnare una svolta nel Genoa, fra la logica dell’io “e quella del noi”, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Un cambio di rotta che deve essere pure un cambio di mentalità. “Questo ambiente è bellissimo, gratificante. Noi siamo il Genoa“. Ma senza avere fretta, “con equilibrio“.

Tirando fuori quel “senso di appartenenza” a cui Nicola fa appello sin dal primo giorno della sua avventura genoana. Accettando tutto, nel bene e nel male. Perché la metafora dell’allenatore rispecchia alla perfezione l’oggi del Grifone: !”La gente darà una mano. Ci esalterà, forse beccheremo pure qualche fischio, che però non va recepito in modo fastidioso. Come un genitore che sgrida il figlio: non lo fa perché non gli voglia bene. Insieme, noi e loro, possiamo essere una forza incredibile. Altrimenti sarebbe come ballare senza musica“.