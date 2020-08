Genoa, Jesus primo obiettivo. Lo vuole Maran

Per Juan Jesus si scalda la pista Genoa. Al via la rivoluzione (prima di tutto filosofica in ottica mercato) in casa Genoa. L’obiettivo primario del neo d.s. Faggiano è quello di imprimere un netto cambiamento alla rosa che verrà, sia in termini di stimoli mentali sia a livello anagrafico. In entrata, tra i possibili obiettivi c’è quello di Juan Jesus, come sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’ già richiesto da Maran (ieri al secondo giorno di lavoro sui campi del Signorini) ai tempi della sua ultima esperienza al Cagliari. In ogni caso il brasiliano non fa parte del progetto Roma da diverso tempo, la cessione è certa ma la questione legata all’alto ingaggio resta importante. Ad ora, per l’ex Inter i nuovi colori più probabili sono il rosso e il blu.