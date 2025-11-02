Gasperini: “Scudetto? Non ci penso. Dybala top”

Anche Gasperini evita assolutamente qualsiasi sogno di gloria, è chiaro che l'idea di ritrovarsi da solo in vetta alla classifica lo stuzzica eccome. Anche perché sono dieci anni che la Roma non si ritrova in vetta: l'ultima volta fu il 28 ottobre 2015 con Garcia alla decima giornata. "Io a questo non ci penso, sono discorsi che lascio ad altri - dice l'allenatore giallorosso -. Il nostro obiettivo è misurarci con le migliori, è una bella occasione, una di quelle partite che ti fanno crescere". Lo scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. La Roma di stasera è fatta per 10/11, manca solo l'ultimo tassello: l'ipotesi più accreditata è giocatore con Cristante a ballare tra trequarti e centrocampo, con Pellegrini principale alternativa. A meno che Gasp non decida di giocarsi la carta Dovbyk: "Ancora non ho deciso. Dovbyk sta bene, è in crescita. Il gol al Parma potrebbe sbloccare qualcosa". Come Dybala: "Vorrei che questa per lui fosse una stagione importante, per certi versi è nel momento migliore della sua maturità calcistica".