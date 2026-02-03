Gasperini ci scherza: “Se non sarà 4° posto si cambierà il tecnico…”

La prestazione gli è piaciuta, nonostante la sconfitta. Il mercato invece meno e lo si capisce da tante cose. Sta di fatto che Gian Piero Gasperini guarda già avanti, nonostante una sconfitta che riporta la Roma fuori dalla Champions. "Ma noi ce la giocheremo fino alla fine, perché questa è una squadra che non molla", dice il tecnico della Roma. Che poi - sottolinea Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - però aggiunge: "Se poi non ci andremo vorrà dire che bisognerà cambiare allenatore. Traguardo fallito e fine delle trasmissioni...". La partita non gli è però dispiaciuta, al di là del risultato finale. "Con l’Udinese soffrono tutti, è una squadra molto fisica – dice Gasp –. È stata una serata sfortunata. Malen lo abbiamo servito male: era sempre raddoppiato". Quindi il pensiero sul mercato."Di certo non mi aspettavo tutte queste difficoltà nell’inserire i giocatori in alcuni ruoli che cercavamo di coprire fin dalla scorsa estate – continua Gasperini -. Sono arrivati due giocatori come Malen e Zaragoza che ci daranno una mano. E poi due ragazzi giovanissimi come Vaz e Venturino, che non possono rappresentare il presente ma sono il futuro. Non possiamo pensare che possano essere competitivi per traguardi così alti già ora".