Gasp cerca la scossa

Vincere, senza se e senza ma. Anche perché tante altre alternative non ce ne sono, dopo aver visto sfumare in settimana anche l'Europa League. La Roma non ha altre strade per provare a salvare la stagione se non quella di lottare fino in fondo per il quarto posto che porta dritti dritti in Champions League. Del resto, nel vertice di venerdì a Trigoria i Friedkin hanno chiesto proprio questo: combattere con tutto il cuore fino in fondo per provare ad arrivare il più in alto possibile. E considerando che alla ripresa, subito dopo la sosta, Gasperini dovrà recarsi a San Siro per far visita all'Inter, è evidente come la partita di oggi pomeriggio contro il Lecce sia fondamentale per continuare a sperare di poter dare un volto positivo all'intero percorso. Per cercare però di metterlo nelle condizioni migliori oggi Gasperini - scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport - dovrebbe giocare dal via con le due punte (con l'inserimento del giovane Vaz, sarebbe il suo esordio dal via), il sistema con cui nel secondo tempo giovedì era riuscito a riprendere la partita con il Bologna (da 1-3 a 3-3).