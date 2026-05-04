Gasp all’assalto: “La Champions? Ci siamo ancora, serve vincere”

Se ci si fosse messi lì a incastrare i risultati migliori probabilmente non si sarebbe arrivati mai ad una combinazione così favorevole. Perché dopo lo scivolone del Milan a Reggio Emilia per 2-0 con il Sassuolo è arrivato anche il pareggio casalingo (1-1) inatteso della Juventus contro il già retrocesso Verona, proprio mentre sabato anche il Como non era riuscito a superare il Napoli (0-0). Insomma, vincendo stasera la Roma non solo staccherebbe il Como di due punti nella corsa al quinto posto, ma tornerebbe prepotentemente in corsa anche per la prossima Champions League. Ed allora - ricorda Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - stasera l’Olimpico sarà infuocato. "A quattro giornate dalla fine siamo ancora dentro la corsa per la Champions. Poi si inizierà giustamente a parlare anche del futuro, ma non è questo il momento". dice Gasp. Che per l’occassione recupera Koné in mezzo e avrà la possibilità di lanciare dal via Dybala, anche per dare maggiore qualità alla manovra giallorossa. Certo, nel frattempo però c’è anche la Roma del futuro da costruire. Ed allora con la presenza di Corbin Friedkin a Trigoria e quella di Ryan a Roma è evidente come Gasperini potrà esprimere tutte le sue idee su come lavorare per la Roma del domani. "La presenza di Corbin è un segnale, vuol dire che la proprietà inizia a muoversi sia per il finale di campionato sia in prospettiva futura - continua il tecnico giallorosso -. Io al momento opportuno cercherò di essere il più chiaro possibile, anche perché i tifosi hanno bisogno di capire ciò che si cercherà di fare". E sul presunto immobilismo del club, Gasp fa chiarezza così: "In queste settimane ci sono stati degli sviluppi. La società ha patito una grossa delusione che non si aspettava e ha dovuto prendere una strada che non immaginava. Credo che in questo momento nessun club abbia fatto qualcosa".