Ora che non c'è il "re" Paulo Dybala, splendono i suoi alter ego. Se la Roma non può contare sull'eleganza e i ricami della Joya, in copertina va l'altra Argentina: quella di Matias Soulé, quella della trincea, della garra che non conosce la parola resa. E in un immaginario ring ad alzare i guantoni al cielo, scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport, è stato stavolta Leonardo Balerdi, che come un pugile d'altri tempi si è rifiutato categoricamente di andare al tappeto contro il Napoli. Attorno a lui si è stretta proprio quell'Argentina che non si arrende mai. Allora l'attaccante aggiunto Balerdi è da sabato sera la gioia dei tifosi della Roma. Il difensore aveva già convinto tutti per le prove difensive di queste prime giornate, ma a Napoli con coraggio e forma d'animo è andato a prendersi la gloria nell'area di rigore altrui. E i due gol segnati costituiscono il segno forte, preciso, di una mentalità di squadra. Con Balerdi la Roma "dell'altro mondo" ha trovato proprio in Soulé un altro uomo in grado di spostare l’inerzia. Mati sta giocando benissimo ed è diventato un’arma tattica soprattutto a destra. I Molina e i Castro, subentrati come Balerdi, hanno immesso fame e garra spingendo la Roma oltre i momenti più critici.