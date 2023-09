Garanzia Lukaku: Rom con il gol ha sempre feeling. Mou spera in lui

Finora in giallorosso per il belga due centri in altrettante partite da titolare. Con i granata ha un conto aperto: 4 reti e 3 assist

Redazione

La sensazione è che, se si incontrassero sul ring, il match da pesi massimi a cui andremmo ad assistere sarebbe di quelli memorabili, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Duvan Zapata e Romelu Lukaku, in ondo, sono il paradigma di quelli che una volta venivano chiamati centravanti di sfondamento. Il colombiano e il belga non sono solo forti fisicamente, ma posseggono piedi morbidi per dialogare e trovare traiettorie raffinate.

La sfida di stasera, però, per entrambi potrebbe avere un sapore particolare. Non è un mistero che la Roma, quando Lukaku sembrava solo un sogno proibito, aveva cercato di portare Zapata alla corte di José Mourinho. Impresa fallita per una serie di concause, fra cui quella per cui Duvan cercava una società che avesse piena fiducia in lui e non lo facesse sentire un ripiego, come non è accaduto col Torino. L’arrivo di Big Rom alla Roma, poi, è stato molto altro: una storia di delirio collettivo che finora l’ex interista ha ripagato con due reti nelle tre partite in cui è stato impiegate, ma entrambe segnate quando è partito titolare, proprio come avverrà stasera.

Non proprio una bella notizia per la squadra di Juric, visto che lo “score” dell’attaccante contro il Torino è di quelli che inquietano. Lukaku, infatti, ha preso parte a sette reti in quattro sfide contro il Torino in campionato (quattro gol e tre assist). Contro i granata ha messo lo zampino in media ogni 51 minuti tra gol e assist. Non è un mistero, comunque, che per il belga la condizione migliore debba ancora arrivare. Finora, infatti, lo Special One non lo ha mai impiegato per una partita intera e, visto che giovedì ci sarà il turno infrasettimanale contro il Genoa, non è escluso che anche stasera sia prevista una staffetta.

