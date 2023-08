Galeone: “Vlahovic è più forte di Lukaku, ma alla Juve avrei preso Arnautovic”

L'ex allenatore: "Il serbo ora è in crescita e se sta bene non teme confronti. Con l'ex Bologna avrebbe fatto una coppia perfetta"

"Vlahovic è meglio di Lukaku, soprattutto se sta bene fisicamente. La pubalgia è terribile e lo scorso anno Vlahovic è stato frenato dai continui problemi fisici. Ma adesso il serbo mi sembra in crescita, non a caso ha segnato due gol in due partite tra Udinese e Bologna. Io, piuttosto, ho sperato che la Juventus prendesse un altro attaccante…" dice Giovanni Galeone, ex allenatore, intervistato da Filippo Cornacchia su La Gazzetta dello Sport Chi? "Arnautovic, che poi è andato all’Inter. Fossi stato nella Juve, avrei ingaggiato l’ex Bologna: ovviamente in aggiunta a Vlahovic. Arnautovic è tecnico, bravo anche a mandare in porta i compagni".