Galeone: “Mourinho sta già plasmando la fase difensiva, arriverà in alto”

Le parole dell'ex tecnico: "Se recupera al meglio Zaniolo e Pellegrini, può disputare un ottimo torneo"

A Frosinone la Roma ha giocato l'amichevole contro il Debrecen, la prima trasmessa interamente in tv, su Sky e Roma Tv+. I tifosi hanno potuto vedere per la prima volta all'opera la squadra di José Mourinho. Ha parlato dello Special OneGiovanni Galeone a La Gazzetta dello Sport: "Juve e Inter, poi in seconda fila metto la Roma e il Milan. Il ritorno di Mourinho mi intriga, José sta già plasmando la fase difensiva, materia in cui è un professore. Se recupera al meglio Zaniolo e Pellegrini, può disputare un ottimo torneo. La Roma arriverà in alto. Il Milan lavora a un bel mix di giovani e esperti. Giroud è una gran mossa, da solo o in coppia con Ibra può scavare differenze".