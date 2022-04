Galante: “Mourinho non farà regali all’Inter. Dimostrerà la sua forza”

L'ex giocatore dell'Inter ha messo in guardia la squadra di Inzaghi per la sfida di domani contro la Roma

Fabio Galante, ex giocatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di domani alle 18 tra nerazzurri e Roma avvisando la squadra di Inzaghi che non sarà una passeggiata: "Secondo me Mourinho sta facendo un ottimo lavoro al primo anno sulla panchina giallorossa, è chiaro che farà la sua strada non farà regali all'Inter. Ha un obiettivo da raggiungere, credo che dimostrerà la sua forza. Speriamo che l'Inter sia più forte, ha fermato il Napoli e ha già fatto un mezzo favore all'Inter".