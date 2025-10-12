Friedkin vuole tutto: stadio, Zirkzee, l’under 23. La Roma è già nel futuro

"Abbiamo una lunga stagione e un lungo percorso, ma credo nel nostro allenatore Gasperini, in quello che sta facendo, in tutta la squadra e in tutti i nostri sforzi", ha detto il proprietario

Vuole diventare una società perfetta. Un club da sogno in un mondo che pretende solo "dream team". La visione di Dan Friedkin non trascura mica il prossimo impegno di campionato della sua Roma, ma va ben oltre il presente da vivere con intensità, scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport. E abbraccia tutto l'orizzonte che una realtà calcistica possa immaginare: dai rinforzi di gennaio (come Zirzkee) per la Champions al nuovo stadio di Pietralata, dai ricavi commerciali all'Under 23 di prossima inaugurazione ad un posizionamento stabile nell'elite del calcio europeo con bilanci in positivo. Nulla di più diverso dal destinare la massima parte dei ricavi al pagamento dei giocatori, bensì un progetto globale che contiene tutto nel segno degli investimenti, perfino il lancio di talenti autoprodotti per la prima squadra come marchio di fabbrica. "Abbiamo una lunga stagione e un lungo percorso, ma credo nel nostro allenatore Gasperini, in quello che sta facendo, in tutta la squadra e in tutti i nostri sforzi", ha detto il proprietario americano in settimana a Trigoria dando ancor più significato ad un primato in classifica che non può essere frutto di casualità.