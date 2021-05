Friedkin vero Special: prendere Mourinho è stato il trionfo della fantasia

Il proprietario della Roma ha segnato un’inversione di tendenza clamorosa, scavalcando gli steccati che ci siamo costruiti intorno, finendo per restare imprigionati

Nel tentativo di razionalizzare il calcio - per definizione il mondo della fantasia - l’arrivo di Mourinho alla Roma ha già scatenato il dibattito, scrive Alessandro Vocalelli su La Gazzetta dello Sport. Ma è ancora un grande allenatore o è piuttosto la rappresentazione dei suoi ultimi licenziamenti? Ma la società gli comprerà i calciatori giusti o, dopo aver acquistato una fuoriserie, risparmierà sulla benzina? Insomma, un album di interrogativi, spesso - per la verità - un pizzico banali. Perché - e questo lo sanno benissimo anche i Friedkin - non basta il regista più famoso per girare un capolavoro, ma devi avere gli attori giusti e una storia convincente. Perché neppure uno chef straordinario può fare a meno degli ingredienti adatti e neppure gli ingredienti adatti sono sufficienti in mano a chi non conosce l’arte della cucina. Di straordinario, in tutto questo, c’è soprattutto la capacità dei Friedkin di andare oltre loro stessi, di superare certe logiche, di immaginare appunto. Il proprietario della Roma ha segnato un’inversione di tendenza clamorosa, scavalcando gli steccati che ci siamo costruiti intorno, finendo per restare imprigionati. “Mourinho costa troppo”, “vorrebbe troppe garanzie”, “non accetterebbe mai una squadra fuori dalla Champions e addirittura dall’Europa League”. Anni di “lezioni” su ciò che non può essere - piuttosto che sulla possibilità di far gol da calcio d’angolo - ci hanno consegnati (in campo e fuori) a un calcio matematico, nelle sue formulette magiche, e geometrico nell’esaltazione di triangoli e diagonali. Mourinho è dunque la vittoria, il trionfo, della fantasia che ha avuto il presidente Friedkin, accompagnando la stessa immaginazione della gente.