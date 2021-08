Friedkin, un anno di Roma: il colpo Mou non basta, rivoluzione ancora a metà

L’Europa che conta è lontana e il cambio di passo (stadio e ricavi) non è arrivato. Dopo lo Special i tifosi aspettano colpi di spessore

Da un po’ di tempo in giro per Roma si sente una cantilena che suono più o meno così: "Non parlano mai, ma almeno i fatti li fanno". Già, solo che adesso anche i fatti iniziano ad essere meno luccicanti di quanto poteva sembrava all’inizio del loro percorso, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport . Certo, hanno avuto il merito di portare José Mourinho nella Capitale, che non è una mossa da poco. Anzi. E anche quello di aver preso la Roma in una situazione economica a dir poco disastrosa, caricandosi sulle spalle debiti ed impegni futuri. Ma il primo anno dei Friedkin (presero la Roma nella notte tra il 5 e il 6 agosto 2020), a conti fatti, si chiude con un bilancio da rivedere . In tutti i sensi.

I Friedkin finora hanno speso ben 387 milioni di euro, tra i 199 investiti per l’acquisto del club (al netto dei debiti, con un enterprise value di 591 milioni) e i 188 immessi nel giro di un anno per versamenti in conto di aumento capitale. Tanti soldi, soprattutto per coprire l’attività corrente, anche se i conti del club danno allarme rosso. Sono arrivati così ben dieci nuovi dirigenti, da Tiago Pinto a Maurizio Costanzo. Una rivoluzione totale, a cui però non hanno fatto seguito i risultati sul campo. Da quando sono a Roma i Friedkin hanno infatti gestito due sessionireali di mercato. In quella attuale, dove dopo aver perso l’obiettivo numero uno (Xhaka), a Trigoria sono arrivati Rui Patricio, Vina e Shomurodov, tutti tra l’altro assai ben pagati (per un totale di 42 milioni di euro, più 7,5 di bonus variabili).