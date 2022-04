Friedkin, selfie coi tifosi. Ed è vicino al Cannes

La firma per l'acquisizione de club di terza serie francese potrebbe arrivare tra meno di un mese

Dan Friedkin conquista la vetrina. Prima facendo i complimenti alla squadra per la prestazione di Leicester, poi andando a mangiare in un McDonald's (Coca Cola e sandwich, spesa totale 20 sterline) fuori dallo stadio come uno qualsiasi, facendosi anche un selfie - ovviamente diventato virale - con un altro fan. E, come sottolinea 'La Gazzetta dello Sport', c'è anche parecchia sostanza: in Francia si parla di una trattativa in via di definizione per l'acquisto del Cannes, club di terza serie. L'obiettivo di Friedkin è renderlo un club satellite della Roma, sfruttando anche magari i terreni di proprietà intorno al centro sportivo. Si dice che la firma possa arrivare durante il Festival del Cinema in programma dal 17 al 28 maggio.