Friedkin, sei esuberi da 28 milioni

Ancora sei giorni al gong finale del mercato, ancora sei giocatori da piazzare, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Anche se per qualcuno sarà di fatto impossibile (leggi Pastore, ancora alla prese con il rientro dall’operazione all’anca).

A Trigoria sono stati piazzati alcuni degli esuberi iniziali (Defrel, Gonalons, Florenzi, Schick e Under su tutti), ma sono rimasti una serie di giocatori che si preferiva sistemare altrove. Esattamente sei, con rappresentanza in ogni reparto: il portiere Olsen, i difensori Fazio e Juan Jesus, il centrocampista Coric e gli attaccanti Pastore e Perotti. Un tesoretto che la Roma spera di sfruttare ancora in questi ultimi giorni. Non più incassando soldi per i cartellini, ma almeno provando ad abbassare il monte-ingaggi. Non sono soldi in cassa, ma restano comunque risparmi in grado di aiutare il bilancio a respirare. In tutto circa 15 milioni di euro netti, al lordo più o meno 27-28.

l vero problema, però, è che alcuni giocatori erano anche stati piazzati altrove, ma poi la Roma si è dovuta scontrare con la volontà degli stessi di restare, rifiutando i trasferimenti.

In questi sei giorni, allora, oltre a cercare di convincere Fazio e Juan Jesus ad accettare eventuali soluzioni alternative, la Roma deve piazzare anche altri giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di Fonseca. Due su tutti: il portiere Olsen e il centrocampista Coric.

E poi restano i due attaccanti argentini, Pastore e Perotti. Detto, appunto, che Pastore difficilmente potrà partire, in questo finale la Roma spera di dar via Perotti. Sull’argentino resta forte l’interesse del Fenerbahce, con la Roma che – in caso l’operazione vada in porto – potrebbe incassare anche un paio di milioni, oltre che liberarsi di un ingaggio pesante (quasi 3). Davanti, invece, è oramai in uscita Antonucci, che dopo l’esperienza deludente dello scorso anno in Portogallo (al Vitoria Setubal) adesso si è promesso alla Salernitana.