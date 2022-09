Friedkin-Pagliuca: l’incrocio in salsa NBA

Roma-Atalanta come se fosse un duello nobile in NBA . Friedkin e Pagliuca sono magnati statunitensi appassionati di basket. Se il proprietario dell’Atalanta è azionista dei Boston Celtics, quello della Roma nel 2017 è stato ad un passo dal coronare il suo sogno: acquistare gli Houston Rockets di cui è molto tifoso, scrivono Massimo Cecchini e Andrea Elefante su La Gazzetta dello Sport.

L'’affare è saltato all’ultimo momento, ma il palazzetto resta saldamente sponsorizzato dalla Toyota, di cui il gruppo Friedkin ha diritti di consegna esclusivi in Texas, e non solo. Se i Friedkin hanno inciso profondamente nelle scelte societarie, Pagliuca ha specificato di voler lasciare la direzione sportiva ai Percassi. Il suo coinvolgimento però è concreto come dimostra il cartellino pagato per Hojlund.