Friedkin, niente soci per il club ma possibili partner per lo stadio

Nessun cambiamento in vista nella struttura societaria della Roma e nell’organigramma giallorosso, scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport. Le voci circolate nelle scorse ore, che vedrebbero il miliardario americano Tom Barrack - descritto dalla rivista Fortune come "il più grande investitore immobiliare del mondo" - intenzionato a presentare un’offerta per acquistare il club di Friedkin, non trovano riscontro a Trigoria e negli ambienti vicini alla presidenza. Attualmente non sono state registrate manifestazioni d’interesse - né ufficiali né informali - e all’orizzonte non sembrano esserci investitori intenzionati ad acquisire le quote di maggioranza (o di minoranza) della Roma. Discorso diverso invece per il nuovo impianto che la proprietà romanista ha intenzione di costruire a Pietralata. Il progetto della nuova casa giallorossa ha fatto drizzare le antenne a diversi addetti ai lavori, che presto potrebbero sondare il terreno con l’intenzione di capire se esistono i margini per entrare nell’ “affare stadio”.